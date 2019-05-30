Штаб-сержант замість прапорщика: Рада наблизила шкалу звань до стандартів НАТО, фото — Громадське

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Ракурс

Верховна Рада 30 травня ухвалила в першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов’язку та проходження військової служби)».

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Співавторами законопроекту № 10181 виступили 16 народних депутатів, зокрема спікер Андрій Парубій, перший віце-спікер Ірина Геращенко та голови фракцій «Блок Петра Порошенка» і «Народного фронту».

У ньому пропонується запровадити нову шкалу звань у Збройних силах та Військово-морських силах України. Зокрема, скасовуються військові звання «прапорщик, старший прапорщик» («мічман», «старший мічман») і запроваджуються такі звання: «рекрут», «штаб-сержант» (штаб-старшина), «майстер-сержант» та «головний майстер-сержант» (відповідники на флоті — «старший майстер-старшина», «головний майстер-старшина»).

У законі пропонується також розділити сержантський і старшинський склад на молодший і старший склад.

Зміст закону відповідає курсу на створення дієвого, професійного сержантського корпусу і набуття ЗСУ взаємосумісності зі збройними силами країн-членів НАТО, — розповіла з трибуни Ради перший заступник голови Ради Ірина Геращенко.

Нові звання сержантського і старшинського складу відповідні до стандарту NATO Code згідно з STNAG 2116.

Новація вносить зміни до статутів Збройних сил України та законів «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про військову службу правопорядку у Збройних силах України».

Законопроект визначає й посадові обов’язки військовослужбовців. Зокрема, змінюється Статут внутрішньої служби ЗСУ. Законодавець доповнює його положеннями і додатками, які регулюють порядок зарахування військовослужбовців до списків особового складу військових частин навічно, а також порядок ведення Книги пам’яті.

Зміни до Дисциплінарного статуту ЗСУ запроваджують нові заохочення та дисциплінарні стягнення військовослужбовців, регулюють проведення ритуалу підняття державного прапора. Оновлено й положення про гауптвахту у Статуті гарнізонної та вартової служби ЗСУ.

Нагадаємо, що у травні цього року міністр оборони Степан Полторак вніс зміни у положення про військові ліцеї. Тепер в Україні дівчата також зможуть навчатися у таких закладах.