Тетяна Чорновол відмовилася повертатися у Раду. Фото: Facebook

Чорновол відмовилася повертатися в Раду й залишилася в ЗСУ

10 жов 2025, 17:53
Обраний народний депутат Тетяна Чорновол на рік взяла відстрочку від діяльності у Верховній Раді.

Наразі жінка вирішила продовжити військову службу в лавах Сил оборони України і відзначила, що бойова робота на лінії бойового зіткнення зараз дуже важлива. Про це Чорновол 10 жовтня повідомила у соціальній мережі Facebook.

Чорновол наголосила, що хоче бути прикладом для жінок, які вигризають собі шлях в бойові командири й відзначила, що вона вже четвертий рік бойовий командир.

При цьому вона відзначила, що не склала депутатські повноваження, а звернулася до Центрвиборчкому з проханням надати їй відстрочку на рік для служби в Силах оборони.

Дякую ЦВК за державницьку позицію, моя заява знайшла розуміння і була погоджена. Тепер у мене є рік, щоб ми перемогли агресора і я отримала моральне право залишити фронт, — написала вона.

Нагадаємо, Тетяна Чорновол мала отримати мандат нардепа після загибелі Андрія Парубія. Вона була наступною за черговістю кандидаткою у виборчому списку «Європейської солідарності» — під № 27.

З початку повномасштабної російсько-української війни Чорновол долучилася до 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців. Наразі вона командує взводом.

Джерело: Ракурс


