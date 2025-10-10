Татьяна Черновол отказалась возвращаться в Раду. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n209624-chernovol-otkazalas-vozvraschatsya-v-radu-i-ostalas-v-vsu.html

Ракурс

Обраний народний депутат Тетяна Чорновол на рік взяла відстрочку від діяльності у Верховній Раді.

Наразі жінка вирішила продовжити військову службу в лавах Сил оборони України і відзначила, що бойова робота на лінії бойового зіткнення зараз дуже важлива. Про це Чорновол 10 жовтня повідомила у соціальній мережі Facebook.

Чорновол наголосила, що хоче бути прикладом для жінок, які вигризають собі шлях в бойові командири й відзначила, що вона вже четвертий рік бойовий командир.

При цьому вона відзначила, що не склала депутатські повноваження, а звернулася до Центрвиборчкому з проханням надати їй відстрочку на рік для служби в Силах оборони.

Дякую ЦВК за державницьку позицію, моя заява знайшла розуміння і була погоджена. Тепер у мене є рік, щоб ми перемогли агресора і я отримала моральне право залишити фронт, — написала вона.

Нагадаємо, Тетяна Чорновол мала отримати мандат нардепа після загибелі Андрія Парубія. Вона була наступною за черговістю кандидаткою у виборчому списку «Європейської солідарності» — під № 27.

З початку повномасштабної російсько-української війни Чорновол долучилася до 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців. Наразі вона командує взводом.