Катастрофа вертолета в Ровенской области: стали известны имена погибших летчиков, фото — Википедия

https://racurs.ua/n122552-katastrofa-vertoleta-v-rovenskoy-oblasti-stali-izvestny-imena-pogibshih-letchikov.html

Ракурс

Стали известны имена погибших летчиков, разбившихся при падении военного вертолета в Ровенской области.

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Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в Фейсбук назвала фамилии четырех членов экипажа Ми-8, который поздно вечером 29 мая упал в Радивиловском районе.

Вечная память Игорю Мазепе, Павлу Дацюку Владимиру Попенко, Василию Романюку, — написала Геращенко.

Народный депутат Михаил Бондарь опубликовал полный список погибших. Погибли командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Игорь Мазепа (1979 г. р.), борттехник, старший лейтенант Павел Дацюк (1994 г. р., житель с. Гаи Бродовского района) пилот Владимир Попенко (1994 г. р., уроженец Винницы) борттехник Василий Романюк (1991 г. р., житель г. Броды).

Напомним, что президент Украины поручил начальнику Генерального штаба Руслану Хомчаку взять под личный контроль расследование обстоятельств катастрофы.