Катастрофа вертольота на Рівненщині: стали відомі імена загиблих льотчиків, фото — Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n122552-katastrofa-vertolota-na-rivnenschyni-staly-vidomi-imena-zagyblyh-lotychkiv.html

Ракурс

Стали відомі імена загиблих льотчиків, які розбилися під час падіння військового вертольота у Рівненській області.

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Перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко у Фейсбук назвала прізвища чотирьох членів екіпажу Мі-8, який пізно увечері 29 травня впав у Радивилівському районі.

Вічная пам‘ять Ігорю Мазепі, Павлу Дацюку, Володимиру Попенку, Василю Романюку, — написала Геращенко.

Народний депутат Михайло Бондар опублікував повний список загиблих. Загинули командир 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України Ігор Мазепа (1979 р. н.), борт технік, старший лейтенант Павло Дацюк (1994 р. н., житель с. Гаї Бродівського району); пілот Володимир Попенко (1994 р. н., уродженець Вінниці); борттехнік Василь Романюк (1991 р. н., житель Бродів).

Нагадаємо, що президент України доручив начальнику Генерального штабу — головнокомандувачу Збройних Сил України Руслану Хомчаку взяти під особистий контроль розслідування обставин катастрофи.