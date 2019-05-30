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Катастрофа Ми-8 в Ровенской области: ГБР расследует гибель четырех военных. Фото: epravda

Катастрофа Ми-8 в Ровенской области: ГБР начало расследование (ФОТО)

30 мая 2019, 11:21
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Катастрофу Ми-8, которая произошла в Ровенской области, изучают следователи Государственного бюро расследований (ГБР). Сейчас выясняются обстоятельства падения вертолета.

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Вертолет упал в ночь на 30 мая близ населенного пункта Сестрятин. В результате погибли четверо военных, находившихся на борту. В открытом по данному факту расследовании ГБР процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Ровенского гарнизона, сообщает сегодня пресс-служба бюро.

Известно, что в воинской части А2595 (16 отдельная бригада военной авиации города Броды Львовской области) проводились плановые летные учения «день-ночь». Во время учений вертолет по неизвестным причинам упал на территории Ровенской области.

Следователи ГБР работают на месте происшествия. Открыто уголовное производство по ст. 416 УК Украины (нарушение правил полетов).

Катастрофа Ми-8 в Ровенской области: ГБР начало расследование. Фото: пресс-служба бюро

Катастрофа Ми-8 в Ровенской области: ГБР начало расследование. Фото: пресс-служба бюро

Катастрофа Ми-8 в Ровенской области: ГБР начало расследование. Фото: пресс-служба бюро

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку взять под личный контроль расследование катастрофы Ми-8 в Ровенской области, в которой погибли четверо военных.

Источник: Ракурс


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