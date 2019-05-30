Катастрофа Ми-8 в Ровенской области: ГБР расследует гибель четырех военных. Фото: epravda

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Ракурс

Катастрофу Ми-8, которая произошла в Ровенской области, изучают следователи Государственного бюро расследований (ГБР). Сейчас выясняются обстоятельства падения вертолета.

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Вертолет упал в ночь на 30 мая близ населенного пункта Сестрятин. В результате погибли четверо военных, находившихся на борту. В открытом по данному факту расследовании ГБР процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Ровенского гарнизона, сообщает сегодня пресс-служба бюро.

Известно, что в воинской части А2595 (16 отдельная бригада военной авиации города Броды Львовской области) проводились плановые летные учения «день-ночь». Во время учений вертолет по неизвестным причинам упал на территории Ровенской области.

Следователи ГБР работают на месте происшествия. Открыто уголовное производство по ст. 416 УК Украины (нарушение правил полетов).

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку взять под личный контроль расследование катастрофы Ми-8 в Ровенской области, в которой погибли четверо военных.