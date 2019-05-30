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Катастрофа Мі-8 на Рівненщині: ДБР розслідує загибель чотирьох військових. Фото: epravda

Катастрофа Мі-8 на Рівненщині: ДБР почало розслідування (ФОТО)

30 тра 2019, 11:21
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Катастрофу Мі-8, що сталася на Рівненщині, вивчають слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР). Наразі з’ясовуються обставини падіння вертольота.

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Вертоліт упав у ніч на 30 травня поблизу населеного пункту Сестрятин. Як наслідок, загинули четверо військових, які перебували на борту. В розпочатому за цим фактом розслідуванні ДБР процесуальне керівництво здійснює військова прокуратура Рівненського гарнізону, повідомляє сьогодні прес-служба бюро.

Наразі відомо, що у військовий частині А2595 (16 окрема бригада армійської авіації міста Броди Львівської області) відбувалися планові льотні навчання «день-ніч». Під час навчань вертоліт із невідомих причин впав на території Рівненській області.

Слідчі ДБР працюють на місці події. Відкрито кримінальне провадження за ст. 416 КК України (порушення правил польотів).

Катастрофа Мі-8 на Рівненщині: ДБР почало розслідування. Фото: прес-служба бюро

Катастрофа Мі-8 на Рівненщині: ДБР почало розслідування. Фото: прес-служба бюро

Катастрофа Мі-8 на Рівненщині: ДБР почало розслідування. Фото: прес-служба бюро

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив начальнику Генерального штабу Збройних сил України Руслану Хомчаку взяти під особистий контроль розслідування катастрофи Мі-8 на Рівненщині, в якій загинули четверо військових.

Джерело: Ракурс


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