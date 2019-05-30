Катастрофа Мі-8 на Рівненщині: в ЗСУ назвали попередні причини падіння вертольота. Фото: uk.wikipedia.org

https://racurs.ua/ua/n122562-katastrofa-mi-8-nazvano-poperedni-prychyny-padinnya-vertolota-na-rivnenschyni.html

Ракурс

Катастрофа вертольота Мі-8, що сталася в ніч на 30 травня на Рівненщині, могла бути спровокована технічною несправністю гелікоптера або помилкою екіпажу.

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Попередні версії падіння вертольота озвучило джерело у Збройних силах України (ЗСУ), передає УНІАН.

Наразі на місці падіння Мі-8 працює спеціальна комісія від Міністерства оборони, Генерального штабу та командування Сухопутних військ, встановлюються обставини авіакатастрофи.

У зв’язку з трагедією сьогодні, 30 травня, на Львівщині оголосили День жалоби за загиблим екіпажем вертольота. Четверо військових, які стали жертвами авіакатастрофи, служили у військовій частині, що розташована у Бродах.

Нагадаємо, що Держбюро розслідувань (ДБР) почало розслідування в зв’язку з катастрофою Мі-8 на Рівненщині. Серед загиблих під час падіння гелікоптера був командир військової частини.