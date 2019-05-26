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Ракурс
Владимир Гройсман, фото: Кабинет министров Украины

«Мы просто разные»: Гройсман идет на парламентские выборы отдельно от Порошенко (ВИДЕО)

26 мая 2019, 21:18
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на парламентских выборах не планирует объединяться с экс-президентом Петром Порошенко.

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В выборах его политическая сила «Украинская стратегия» будет участвовать самостоятельно. Об этом Гройсман заявил в интервью телеканалу ICTV.

По словам премьера, предложения объединиться с экс-президентом ему поступали, однако он принял решение идти на выборы самостоятельно и это решение является окончательным.

Я считаю, что мы просто разные, — отметил Гройсман.

По словам премьера, особенность возглавляемой им политсилы заключается в том, что его команда знает как реализовать данные избирателям обещания.

Для меня важно, чтобы я пришел в парламент не просто один, в составе чужой «сборной», а чтобы я пришел с командой единомышленников, — подчеркивает Гройсман. — Поэтому я принял решение, я буду самостоятельно баллотироваться в парламент, со своей политической силой, с командой людей, которых я считаю достаточно молодыми, энергичными, профессиональными.

По его словам, членами его команды будут люди, которые в основном сочетают молодой возраст и определенный опыт, проверенный на практике.

Чтобы им не нужно было год, полгода, два года на раскачку, — отмечает премьер.

Напомним, Гройсман недавно заявлял, что политика, как таковая, его не интересует. Целью своей политической деятельности он считает только поддержку начатых реформ, в частности — завершение реформирования медицины и пенсионной системы.


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