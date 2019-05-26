Володимир Гройсман, фото: Кабінет міністрів України

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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на цьогорічних парламентських виборах не планує об'єднуватися з екс-президентом Петром Порошенком.

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У виборах його політична сила «Українська стратегія» братиме участь самостійно. Про це Гройсман заявив в інтерв’ю телеканалу ICTV.

За словами прем'єра, пропозиції об'єднатися з екс-президентом йому надходили, однак він прийняв рішення йти на вибори самостійно й це рішення є остаточним.

Я вважаю, що ми просто різні, — зазначив Гройсман.

За словами прем'єра, особливість очолюваної ним політсили полягає в тому, що його команда знає як реалізовувати дані виборцям обіцянки.

Для мене важливо, щоб я прийшов у парламент не просто один, у складі чужої «збірної», а щоб я прийшов з командою однодумців, — наголошує Гройсман. — Тому я прийняв рішення, я буду самостійно балотуватися в парламент, зі своєю політичною силою, з командою людей, яких я вважаю достатньо молодими, енергійними, професійними.

За його словами, членами його команди будуть люди, котрі, здебільшого, поєднують молодий вік та певний досвід, перевірений на практиці.

Щоб їм не потрібно було рік, півроку, два роки на розкачку, — зазначає прем'єр.

Нагадаємо, Гройсман нещодавно заявляв, що політика, як така, його не цікавить. Метою своєї політичної діяльності він вважає лише підтримку започаткованих реформ, зокрема — завершення реформування медицини та пенсійної системи.