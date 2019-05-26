Дві яхти зіткнулися біля Канн, фото: Your Keyword Basket

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Ракурс

Біля берегів розташованого на півдні Франції міста Канни зіткнулися дві яхти — базована в Монако Vision та британська Minx.

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Внаслідок інциденту одна людина загинула, ще одна — дістала поранення. Про це повідомляє видання Le Parisien.

Інцидент стався вчора близько дев’ятої години вечора після закриття Каннського кінофестивалю.

Зіткнення відбулося біля острова Сент-Маргерита, де яхта Minx стояла на якорі.

За інформацією французьких ЗМІ, загиблий — 29-річний громадянин Великої Британії, був членом екіпажу однієї з яхт. Зазначається, що він намагався підняти якір, щоб уникнути зіткнення.

Місцеві правоохоронці встановлюють обставини інциденту.

Внаслідок сильного лобового зіткнення обидві яхти отримали значні пошкодження, проте змогли самостійно повернутися до порту. Ознак забруднення навколишнього середовища пошкодженими яхтами не виявлено.

Нагадаємо, торік у Росії під час військово-морського параду десантний катер врізався в опору Благовіщенського мосту в Санкт-Петербурзі. Момент інциденту потрапив на камери російських ЗМІ.