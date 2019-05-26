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Две яхты столкнулись возле Канн, фото: Your Keyword Basket

После закрытия Каннского кинофестиваля у берегов Франции столкнулись две яхты

26 мая 2019, 20:36
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У берегов расположенного на юге Франции города Канны столкнулись две яхты — базирующаяся в Монако Vision и британская Minx.

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В результате инцидента один человек погиб, еще один — получил ранения. Об этом сообщает издание Le Parisien.

Инцидент произошел вчера около девяти часов вечера после закрытия Каннского кинофестиваля.

Столкновение произошло у острова Сент-Маргерита, где яхта Minx стояла на якоре.

По информации французских СМИ, погибший — 29-летний гражданин Великобритании, был членом экипажа одной из яхт. Отмечается, что он пытался поднять якорь, чтобы избежать столкновения.

Местные правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

В результате сильного лобового столкновения обе яхты получили значительные повреждения, однако смогли самостоятельно вернуться в порт. Признаки загрязнения окружающей среды поврежденными яхтами не обнаружены.

Напомним, в прошлом году в России во время военно-морского парада десантный катер врезался в опору Благовещенского моста в Санкт-Петербурге. Момент инцидента попал на камеры российских СМИ.


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