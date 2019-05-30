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Зеленский внес в Раду представления об отставках Климкина, Полторака и Грицака

Зеленский внес в Раду представления об отставках Климкина, Полторака и Грицака

30 мая 2019, 14:15
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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представления об увольнении министров иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака.

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Об этом 30 мая сообщила пресс-служба Администрации главы государства.

Тексты соответствующих проектов постановлений об увольнении силовиков и руководителя украинской дипломатии появились также на сайте парламента.

Кроме того, в Администрации президента Украины готовятся материалы об увольнении Юрия Луценко с должности генерального прокурора Украины, — говорится на сайте главы государства.

Председатель СБУ Грицак и министр обороны Полторак подали в отставку в день инаугурации Зеленского — 20 мая. Через два дня президент назначил первым заместителем председателя СБУ друга детства и руководителя студии «Квартал 95» Ивана Баканова.

Напомним, что сегодня Рада не нашла голосов за отставку премьер-министра Владимира Гройсмана.

Источник: Ракурс


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999

Зеленский внес в Раду представления об отставках Климкина, Полторака и Грицака

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении министров иностранных дел, обороны и главы СБУ. Готовится также представление на увольнение генпрокурора Луценко

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