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Ракурс
В парке Одессы нашли трехлетнюю девочку, которая жила в палатке, фото — icupp.org.ua

В парке Одессы нашли трехлетнюю девочку, которая жила в палатке (ФОТО)

30 мая 2019, 14:07
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В Одессе полиция нашла трехлетнюю девочку, которая жила в палатке. Ее заметили в Суворовском гидропарке города сотрудники ювенальной превенции.

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С девочкой была женщина, которая объяснила, что родители ребенка ушли в магазин и скоро вернутся, сообщает 30 мая Национальная полиция.

Правоохранители заметили, что девочка имеет неопрятный и болезненный вид. Женщина, которая была с ней, объяснила, что девочка — дочь ее родственников, приехавших из Закарпатской области на заработки.

В парке Одессы нашли трехлетнюю девочку, которая жила в палатке

Несколько часов правоохранители ожидали родителей ребенка, но они так и не появились ни у палатки, ни в местной станции туристической полиции, в которую правохранители привели девочку с улицы.

Впоследствии ребенка отправили в больницу. Если его родителей не найдут, то девочку направят в специализированное детское учреждение.

Родителям девочки грозит ответственность за оставление ребенка в угрожающих для жизни условиях.

Ранее «Ракурс» сообщал, что на Луганщине задержали мужчину, который держал своего 10-летнего пасынка на цепи.

Источник: Ракурс


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