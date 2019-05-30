В парке Одессы нашли трехлетнюю девочку, которая жила в палатке, фото — icupp.org.ua

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Ракурс

В Одессе полиция нашла трехлетнюю девочку, которая жила в палатке. Ее заметили в Суворовском гидропарке города сотрудники ювенальной превенции.

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С девочкой была женщина, которая объяснила, что родители ребенка ушли в магазин и скоро вернутся, сообщает 30 мая Национальная полиция.

Правоохранители заметили, что девочка имеет неопрятный и болезненный вид. Женщина, которая была с ней, объяснила, что девочка — дочь ее родственников, приехавших из Закарпатской области на заработки.

Несколько часов правоохранители ожидали родителей ребенка, но они так и не появились ни у палатки, ни в местной станции туристической полиции, в которую правохранители привели девочку с улицы.

Впоследствии ребенка отправили в больницу. Если его родителей не найдут, то девочку направят в специализированное детское учреждение.

Родителям девочки грозит ответственность за оставление ребенка в угрожающих для жизни условиях.

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