«Нафтогаз» против «Газпрома»: в Нидерландах рассмотрят взыскание 2,7 млрд долларов. Фото: Politeka

https://racurs.ua/n122563-naftogaz-protiv-gazproma-v-niderlandah-rassmotryat-vzyskanie-2-7-mlrd-dollarov.html

Ракурс

Дело «Нафтогаза» против «Газпрома» рассмотрят в Нидерландах. Украинская сторона требует компенсации и Стокгольмский арбитраж принял решение о взыскании 2,7 млрд долл.

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Однако, теперь «Нафтогаз» должен добиться исполнения решения суда. Слушания по этому вопросу должны пройти в декабре этого года. Информация о суде опубликована в квартальной отчетности российской компании ОАО «Газпром», передает «РБК-Украина».

В сентябре прошлого года НАК «Нафтогаз Украины» обратилась в суд с ходатайством о признании и исполнении решения арбитражного суда. Дату слушания назначили только сейчас.

Как известно в феврале прошлого года Стокгольмский арбитражный суд принял сторону Украины по делу «Нафтогаз» против «Газпрома». Согласно его решению, российская компания должна выплатить компенсацию за недопоставленный объем транзитного газа, кроме того за каждый день неуплаты задолженности начисляется пеня более 0,5млн долл.

Как ранее сообщал «Ракурс», «Нафтогаз» начнет в конце июня реализовывать газ на «Украинской энергетической биржи».