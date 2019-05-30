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Ракурс
«Нафтогаз» проти «Газпрому»: у Нідерландах розглянуть стягнення 2,7 млрд доларів. Фото: Politeka

«Нафтогаз» проти «Газпрому»: у Нідерландах розглянуть стягнення 2,7 млрд доларів

30 тра 2019, 14:03
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Справу «Нафтогазу» проти «Газпрому» розглянуть у Нідерландах. Українська сторона вимагає компенсації і Стокгольмський арбітраж прийняв рішення про стягнення 2,7 млрд дол.

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Однак, тепер «Нафтогаз» має домогтися виконанні рішення суду. Слухання з цього питання мають пройти у грудні цього року. Інформація про суд є у квартальній звітності російської компанії ВАТ «Газпром», передає «РБК-Україна».

У вересні минулого року НАК «Нафтогаз України» звернулася до суду з клопотанням про визнання та виконання рішення арбітражного суду. Дату слухання призначили тільки зараз.

Як відомо у лютому минулого року Стокгольмський арбітражний суд прийняв сторону України у справі «Нафтогаз» проти «Газпрому». Згідно з його рішенням, російська компанія виплатити компенсацію за недопоставлений обсяг транзитного газу, крім того за кожен день несплати заборгованості нараховується пеня понад 0,5 млн дол.

Як раніше повідомляв «Ракурс», «Нафтогаз» розпочне наприкінці червня реалізовувати газ на «Українській енергетичній біржі».


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