«Нафтогаз» вже отримав акредитацію на біржі, фото: «Нафтогаз України»

https://racurs.ua/ua/n122500-naftogaz-v-chervni-rozpochne-prodavaty-gaz-na-ukrayinskiy-energetychniy-birji.html

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НАК «Нафтогаз України» наприкінці червня розпочне здійснювати купівлю-продаж газу на «Українській енергетичній біржі» (УЕБ).

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Держкомпанія вже отримала відповідну акредитацію на біржі. Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу».

Для участі в торгах зацікавленим особам необхідно пройти процедуру KYC (ідентифікації учасників біржових торгів) та отримати акредитацію на УЕБ.

В «Нафтогазі» зазначають, що давно стежать за біржовими торгами газом в Україні. В компанії переконані, вихід «Нафтогазу» на біржові торги дозволить підвищити прозорість формування ринкової ціни газу та збільшити обсяги біржової торгівлі.

Зазначається, що постачання блакитного палива «Нафтогазом» наразі здійснюватиметься в межах місяця, в якому відбуваються торги, або наступного місяця.

В компанії очікують, що вихід «Нафтогазу» на біржу дозволить значно підвищити ліквідність торгів. Наразі в біржових торгах газом беруть участь близько 200 трейдерів та приватних добувачів блакитного палива, однак обсяг торгів залишається відносно невеликим. Так, у 2018 році на біржі було реалізовано 154,2 млн куб. м блакитного палива, в той час як попит промисловості становив 17 млрд куб. м газу.

Нагадаємо, нещодавно «Нафтогаз» повідомляв про зниження ціни на газ для промисловості в червні на 8%. Причиною цього вказувалося падіння ціни на блакитне паливо на міжнародному ринку.