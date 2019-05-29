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Ракурс
У київському «ПриватБанку» підірвали та обікрали банкомат. Фото: ГУНП

У київському «ПриватБанку» підірвали та обікрали банкомат (ФОТО)

29 тра 2019, 11:55
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У відділенні «ПриватБанку» підірвали та обікрали банкомат. Інцидент стався у Деснянському районі столиці.

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Троє невідомих проникли до тамбуру відділення, де підірвали банкомат і забрали касети з готівкою. Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції у Києві.

Киянин почув звук вибуху та навіть намагався наздогнати зловмисників, коли вони втікали з відділення, однак йому це не вдалось. На місце виїхали вибухотехніки, слідчі та кінологи з собаками.

На місці злочину опитали свідків та вилучили відео з камер відеоспостереження. Вдалося встановити, як був підірваний банкомат.

Підірваний банкомат у Києві. Фото: ГУНП

Зловмисники вставили у щілину для готівки шланг та пустили по ньому газо-повітряну суміш. Два балони з газом вони принесли з собою. Внаслідок таких маніпуляцій зловмисникам залишилось лише чекали на вулиці і повернутись до відділення після вибуху.

Суму збитків поки ще встановлюють. За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження відповідно до ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років.

Поліція встановлює обставини вибуху у відділенні "Привату"

Як раніше повідомляв «Ракурс», у квітні в Дніпропетровській області підірвали та обікрали банкомат.

Джерело: Ракурс


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