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В киевском «ПриватБанке» взорвали и ограбили банкомат. Фото: ГУНП

В киевском «ПриватБанке» взорвали и ограбили банкомат (ФОТО)

29 мая 2019, 11:55
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В отделении «ПриватБанка» взорвали и ограбили банкомат. Инцидент произошел в Деснянском районе столицы.

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Трое неизвестных проникли в тамбур отделения, где взорвали банкомат и забрали кассеты с наличными. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Киеве.

Киевлянин услышал звук взрыва и даже пытался догнать злоумышленников, когда они убегали из отделения, однако ему это не удалось. На место выехали взрывотехники, следователи и кинологи с собаками.

На месте преступления опросили свидетелей и изъяли видео с камер видеонаблюдения. Удалось установить, как был взорван банкомат.

Взорванный банкомат в Киеве. Фото: ГУНП

Злоумышленники вставили в щель для наличных шланг и пустили по нему газо-воздушную смесь. Два баллона с газом они принесли с собой. В результате таких манипуляций злоумышленникам осталось только ждать на улице и вернуться в отделение после взрыва.

Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в отделении "Привата"

Сумму убытков пока еще устанавливают. По факту инцидента открыто уголовное производство согласно ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет.

Как ранее сообщал «Ракурс», в апреле в Днепропетровской области взорвали и ограбили банкомат.

Источник: Ракурс


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