«Нафтогаз» уже получил аккредитацию на бирже, фото: «Нафтогаз України»

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НАК «Нафтогаз Украины» в конце июня начнет осуществлять куплю-продажу газа на «Украинской энергетической бирже» (УЭБ).

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Госкомпания уже получила соответствующую аккредитацию на бирже. Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

Для участия в торгах заинтересованным лицам необходимо пройти процедуру KYC (идентификации участников биржевых торгов) и получить аккредитацию на УЭБ.

В «Нафтогазе» отмечают, что давно следят за биржевыми торгами газом в Украине. В компании убеждены, выход «Нафтогаза» на биржевые торги позволит повысить прозрачность формирования рыночной цены газа и увеличить объемы биржевой торговли.

Отмечается, что поставки голубого топлива «Нафтогазом» пока будет осуществляться в пределах месяца, в котором проходят торги, или в следующем месяце.

В компании ожидают, что выход «Нафтогаза» на биржу позволит значительно повысить ликвидность торгов. Сейчас в биржевых торгах газом принимают участие около 200 трейдеров и частных добытчиков голубого топлива, однако объем торгов остается относительно небольшим. Так, в 2018 году на бирже было реализовано 154,2 млн куб. м голубого топлива, в то время как спрос промышленности составил 17 млрд куб. м газа.

Напомним, недавно «Нафтогаз» сообщал о снижении цены на газ для промышленности в июне на 8%. Причиной этого указывалось падение цены на голубое топливо на международном рынке.