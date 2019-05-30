В Одесі знайшли трирічну дівчинку, яка жила в наметі у парку, фото — icupp.org.ua

https://racurs.ua/ua/n122564-v-odesi-znayshly-tryrichnu-divchynku-yaka-jyla-v-nameti-u-parku-foto.html

Ракурс

В Одесі поліція знайшла трирічну дівчинку, яка жила в наметі у парку. Її помітили у Суворовському гідропарку міста співробітники ювенальної превенції.

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Із дівчинкою була жінка, яка пояснила, що батьки дитини відійшли до магазину та скоро повернуться, повідомляє 30 травня Національна поліція.

Правоохоронці зауважили, що дівчинка має неохайний та хворобливий вигляд. Жінка, що була з нею, пояснила, що дівчинка — донька її родичів, які приїхали із Закарпатської області на заробітки.

Декілька годин правоохоронці очікували батьків дитини, але вони так і не з’явилися ні біля намету, ні у місцевій станції туристичної поліції, до якої поліція привела дівчинку з вулиці.

Згодом дитину відправили до лікарні. Якщо її батьків не відшукають, то дівчинку направлять до спеціалізованого дитячого закладу.

Батькам дівчинки загрожує відповідальність за залишення дитини в загрозливих для життя умовах.

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