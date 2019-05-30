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Ракурс
В Одесі знайшли трирічну дівчинку, яка жила в наметі у парку, фото — icupp.org.ua

В Одесі знайшли трирічну дівчинку, яка жила в наметі у парку (ФОТО)

30 тра 2019, 14:07
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В Одесі поліція знайшла трирічну дівчинку, яка жила в наметі у парку. Її помітили у Суворовському гідропарку міста співробітники ювенальної превенції.

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Із дівчинкою була жінка, яка пояснила, що батьки дитини відійшли до магазину та скоро повернуться, повідомляє 30 травня Національна поліція.

Правоохоронці зауважили, що дівчинка має неохайний та хворобливий вигляд. Жінка, що була з нею, пояснила, що дівчинка — донька її родичів, які приїхали із Закарпатської області на заробітки.

В Одесі знайшли трирічну дівчинку, яка жила в наметі у парку

Декілька годин правоохоронці очікували батьків дитини, але вони так і не з’явилися ні біля намету, ні у місцевій станції туристичної поліції, до якої поліція привела дівчинку з вулиці.

Згодом дитину відправили до лікарні. Якщо її батьків не відшукають, то дівчинку направлять до спеціалізованого дитячого закладу.

Батькам дівчинки загрожує відповідальність за залишення дитини в загрозливих для життя умовах.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що на Луганщині затримали чоловіка, який тримав свого 10-річного пасинка на ланцюгу.

Джерело: Ракурс


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