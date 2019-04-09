Дослідження проводиться в одному з найбільш суворих місць Землі

https://racurs.ua/ua/n120543-lid-iz-antarktydy-dopomoje-vyvchyty-istoriu-klimatu-za-ostanni-1-5-mln-rokiv.html

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У межах великого проекту Євросоюзу, експерти з 14-ти установ у десяти європейських країнах провели три роки, шукаючи серед антарктичного льоду ідеальне місце для вивчення кліматичної історії за останні 1,5 млн років.

В результаті дослідники вибрали одне з найхолодніших, найбільш безплідних і неживих місць на Землі: Little Dome C, один із куполів Антарктичного льодовикового щита, розташований на відстані близько 30 км від станції «Конкордія», яка спільно експлуатується Францією та Італією і розміщена на Землі Уілкса на висоті 3 тис. 233 м над рівнем моря, повідомляє видання EurekaAlert.

Від станції до цього місця потрібно добиратися три години на снігоході.

Це місце майже ніколи не бачить опадів, а середньорічна температура становить мінус 54,5 градуса за Цельсієм. Температура рідко піднімається вище мінус 25, а взимку може опускатися нижче мінус 80.

У рамках європейського проекту EPICA (European Project for Ice Coring in Antarctica), з 1996 року по грудень 2004 року дослідники пробурили 3 тис. 270 м у глибину антарктичного льоду на поточному місці розташування станції Конкордія. Використовуючи детальний аналіз отриманих крижаних кернів (зразків криги, взятих з льодяного щита, котрі містять лід, сформований за багато років), учені змогли надійно реконструювати історію клімату за останні 800 тис. років.

«За цей час відбувалися періоди, що чергувалися: довгі льодовикові й коротші міжльодовикові, з інтервалом приблизно кожні сто тисяч років», — пояснює один із дослідників Олаф Ейзен.

Оскільки в льоді також є крихітні бульбашки, котрі містять атмосферне повітря часів утворення льоду, дослідники клімату можуть використовувати їх для вимірювання концентрацій важливих парникових газів — двоокису вуглецю та метану.

Якщо Європейський Союз, як очікується, схвалить другу фазу цього дослідження, команда експертів, координована Карло Барбанте з Венеціанського університету, створить табір у Little Dome C і житиме у вантажних контейнерах під час буріння.

Цей етап почнеться в середині листопада 2021 року. Під час трьох років буріння триватиме з середини листопада до початку лютого, доки не буде досягнута глибина 2 тис. 730 метрів (у 2024 році), де вік льоду повинен бути не менше 1,5 мільйона років.

Цей період дуже цікавить науковців, оскільки понад 1,2 мільйона років тому цикли були довжиною лише близько 40 тис. років, однак згодом, приблизно 900 тис. років тому, почався стотисячолітній ритм. Аналіз антарктичної криги дозволить встановити, як саме це відбувалося.

Нагадаємо, нещодавно вчені встановили, що глобальне потепління може повністю розтопити Північний Льодовитий океан за найближчі 20 років.