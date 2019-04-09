Лед из Антарктиды поможет изучить историю климата за последние 1,5 млн лет

Исследование проводится в одном из самых суровых мест Земли

https://racurs.ua/n120543-led-iz-antarktidy-pomojet-izuchit-istoriu-klimata-za-poslednie-1-5-mln-let.html

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В рамках большого проекта Евросоюза, эксперты из 14 учреждений в десяти европейских странах провели три года в поисках среди антарктического льда идеального места для изучения климатической истории за последние 1,5 млн лет.

В результате исследователи выбрали одно из самых холодных, наиболее бесплодных и неживых мест на Земле: Little Dome C, один из куполов Антарктического ледникового щита, расположенный на расстоянии около 30 км от станции «Конкордия», которая совместно эксплуатируется Францией и Италией и находится на Земле Уилкса на высоте 3 тыс. 233 м над уровнем моря, сообщает издание EurekaAlert.

От станции до этого места нужно добираться три часа на снегоходе.

Это место почти никогда не видит осадков, а среднегодовая температура составляет минус 54,5 градуса по Цельсию. Температура редко поднимается выше минус 25, а зимой может опускаться ниже минус 80.

В рамках европейского проекта EPICA (European Project for Ice Coring in Antarctica), с 1996 года по декабрь 2004 года исследователи пробурили 3 тыс. 270 м в глубину антарктического льда на текущем месте расположения станции Конкордия. Используя детальный анализ полученных ледяных кернов (образцов льда, взятых из ледяного щита, содержащих лед, сформированный за многие годы), ученые смогли надежно реконструировать историю климата за последние 800 тыс. лет.

«За это время происходили чередующиеся периоды: длинные ледниковые и короткие межледниковые, с интервалом примерно каждые сто тысяч лет», — объясняет один из исследователей Олаф Эйзен.

Поскольку во льду также есть крошечные пузырьки, содержащие атмосферный воздух времен образования льда, исследователи климата могут использовать их для измерения концентраций важных парниковых газов — двуокиси углерода и метана.

Если Европейский Союз, как ожидается, одобрит вторую фазу этого исследования, команда экспертов, координированная Карло Барбанте из Венецианского университета, создаст лагерь в Little Dome C и будет жить в грузовых контейнерах во время бурения.

Этот этап начнется в середине ноября 2021 года. Во время трех лет бурение будет проходить с середины ноября до начала февраля, пока не будет достигнута глубина 2 тыс. 730 метров (в 2024 году), где возраст льда должен быть не менее 1,5 млн лет.

Этот период очень интересует ученых, поскольку более 1,2 млн лет назад циклы были длиной всего около 40 тыс. лет, однако впоследствии, примерно 900 тыс. лет назад, начался стотысячилетний ритм. Анализ антарктического льда позволит установить, как именно это происходило.

Напомним, недавно ученые установили, что глобальное потепление может полностью растопить Северный Ледовитый океан в ближайшие 20 лет.