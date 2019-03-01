Глобальное потепление может полностью растопить Северный Ледовитый океан в ближайшие 20 лет

Северный Ледовитый океан может полностью растаять через 20 лет. Фото: Конт

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Северный Ледовитый океан может лишиться своего ледяного покрытия из-за глобального потепления уже в ближайшие 20 лет. Согласно прогнозам, лед в океане практически полностью растает примерно в 2030—2040 годах.

Исследователи Клара Дисер и Джеймс Скрин создали модель изменений ледяного покрытия, с учетом десятилетних тихоокеанских осцилляций (колебания температуры в тропиках Тихого океана, которые смещаются на 0,5°С в течение 10−30 лет). Около пяти лет назад этот цикл сместился в фазу потепления. Такие изменения сильно влияют на далекий север. Об этом сообщает naked-scince, ссылаясь на опубликованную в журнале Geophysical Research Letters работу.

Стандартные климатические модели указывают на 2050 год, как период, когда впервые над океаном полностью растает лед. Однако исследования ученых Скрин и Дисер говорят об абсолютно других тенденциях и датах. Согласно их расчетам, повышение температуры в приэкваториальных областях Тихого океана приведет к тому, что Ледовитый океан полностью растает в период между 2030 и 2040 годами.

Основная причина таяния покрова Ледовитого океана — это глобальное потепление, которое в первую очередь связано с деятельностью человека. Таким образом дату полного таяния океанических льдов может приблизить или наоборот отдалить деятельность человечества. Изменение количества выбросов парниковых газов в атмосферу повлияет на скорость таяния покрова Ледовитого океана. Однако ученые полагают, что стоит ожидать ускорения этого процесса.

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