Взрыв судов в Керченском проливе: пожар на одном из танкеров ликвидировали спустя 40 дней

Пожар на танкерах в Черном море, фото: «Кубанские новости»

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В Черном море ликвидировали пожар на корабле «Канди» — одном из двух танкеров со сжиженным газом, которые загорелись 21 января у побережья оккупированного Крыма.

На втором танкере — «Маэстро» еще остается небольшой источник возгорания. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Федерального агентства морского и речного транспорта РФ.

Отмечается, что на «Канди» направленные владельцем корабля специалисты смогли перекрыть вентиль, заблокировав таким образом утечку газа.

Пожар на танкерах вспыхнул после взрыва вечером 21 января. В результате инцидента погибли 13 человек, еще 10 пропали без вести.

По информации СМИ, танкеры под флагом Танзании направлялись в российский порт в Краснодарском крае, однако не смогли туда попасть из-за пребывания под санкциями США в связи с поставками топлива в Сирию. Считается, что после этого экипажи танкеров попытались осуществить перегрузку сжиженного газа в море, что и привело к взрыву.

Напомним, инцидент произошел в нейтральных водах в 15 км от побережья Крыма. На борту кораблей находились граждане Турции и Индии. Спасти удалось 12 моряков.