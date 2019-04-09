Во время митинга, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n120542-miting-nacionalnyh-drujin-v-kieve-uchastniki-akcii-prinesli-trebovaniya-silovikam-i-zapustili.html

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Представители «Национального корпуса» и «Национальных дружин» во время сегодняшнего митинга против хищений в оборонительной сфере провели акции у зданий Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины.

Там участники акции протеста объявили свои требования. Видео акции протеста обнародовано на странице «Национальных дружин» в социальной сети Фейсбук.

Участники сегодняшнего митинга требуют как можно быстрее завершить досудебное расследование по делу хищений должностными лицами госконцерна «Укроборонпром» и других госпредприятий оборонного сектора с направлением соответствующих обвинительных актов в суд. Также среди требований митингующих — добиваться для лиц, причастных к хищению в оборонном секторе, максимальных сроков наказания с конфискацией имущества и обнародовать материалы всех дел, связанных с хищением средств оборонного бюджета, в части, которая не относится к информации с ограниченным доступом.

Во время митинга участники акции протеста заявили, что передадут свое обращение в соответствующие силовые структуры, а также в Администрацию президента.

После этого участники акции двинулись к Крещатику.

По информации агентства «Укринформ», всего в акции протеста принимают участие около 250 человек. Они разделялись на две колонны, одна из которых направилась к Генпрокуратуре и МВД, другая — к СБУ. Впоследствии эти две колонны собирались в одну на Майдане Независимости, чтобы отправиться к Администрации президента.

В завершение своей акции митингующие у здания Администрации президента запустили в небо розовые шарики с надписью «Свинарчуков за решетку».

Напомним, сегодня в Киеве также проходит митинг возле штаба кандидата в президенты шоумена Владимира Зеленского.