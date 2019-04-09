Під час мітингу, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n120542-mityng-nacionalnyh-drujyn-u-kyievi-uchasnyky-akciyi-prynesly-vymogy-sylovykam-ta-zapustyly.html

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Представники «Національного корпусу» та «Національних дружин» під час сьогоднішнього мітингу проти розкрадань в оборонній сфері провели акції біля будівель Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури та Служби безпеки України.

Там учасники акції протесту виголосили свої вимоги. Відео акції протесту оприлюднене на сторінці «Національних дружин» у соціальній мережі Фейсбук.

Учасники сьогоднішнього мітингу вимагають якнайшвидше завершити досудове розслідування у справі розкрадань посадовцями держконцерну «Укроборонпром» та інших держпідприємств оборонного сектору з направленням відповідних обвинувальних актів до суду. Також серед вимог мітингарів — добиватися для осіб, причасних до розкрадання в оборонному секторі, максимальних строків покарання з конфіскацією майна й оприлюднити матеріали усіх справ, пов’язаних із розкраданням коштів оборонного бюджету, в частині, котра не відноситься до інформації з обмеженим доступом.

Під час мітингу учасники акції протесту заявили, що передадуть своє звернення до відповідних силових структур, а також до Адміністрації президента.

Після цього учасники акції рушили до Хрещатику.

За інформацією агентства «Укрінформ», загалом в акції протесту беруть участь близько 250-ти осіб. Вони розділялися на дві колони, одна з яких рушила до Генпрокуратури та МВС, інша — до СБУ. Згодом ці дві колони збиралися в одну на Майдані Незалежності, щоб вирушити до Адміністрації президента.

На завершення своєї акції мітингарі біля будівлі Адміністрації президента запустили в небо рожеві кульки із написом «Свинарчуків за ґрати».

Нагадаємо, сьогодні в Києві також відбувається мітинг біля штабу кандидата в президенти шоумена Володимира Зеленського.