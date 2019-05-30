Новости науки: в Северном море обнаружена затонувшая страна. Фото: Travel.ru

https://racurs.ua/n122568-v-severnom-more-obnarujili-zatonuvshuu-stranu.html

Ракурс

В Северном море обнаружили доказательства того, что на его территории существовала древняя страна. Она находилась между востоком Британии и Евразией. Открытие принадлежит британским ученым из университета Бедфорда.

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Такие выводы удалось сделать благодаря экспедиции, которую исследователи проводили в морских водах на корабле RV Belgic. Эксперты с помощью специальных приборов изучали дно Северного моря, сообщает Live Science.

Оказалось, что возраст затонувших ландшафтов и окаменелых лесных остатков составляет 10 тыс. лет. Специалисты проанализировали образцы и установили, что на морском дне также присутствует торф. Это свидетельствует о существовании болотистой почвы на месте нынешнего моря.

Также в университете Бедфорда предполагают, что участок был удобным для проживания людей. В этом районе обнаружили много обломков рыболовных лодок, человеческих костей, орудий труда из кремния, а также наконечники стрел. Ученые рассчитывают в скором времени обнаружить на дне следы доисторических поселений, поэтому не собираются завершать изучение Северного моря.