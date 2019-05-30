Мэр Мариуполя обвинил стиральный порошок в загрязнении Азова, фото — Прямий

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Ракурс

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко обвинил использования стирального порошка местными жителями в загрязнении Азовского моря.

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Бойченко заявил, что это приводит к ускорению загрязнения прибрежной зоны моря. Его ответ на вопрос о загрязнении Азова передает 0629.

Фосфаты гробят море. Они содержатся в стиральном порошке и моющих средствах. Фосфаты расщепляют жиры. Вы видели, какого цвета вода выходит из стиралки. Именно поэтому в море такая мутная вода, — заявил Бойченко.

Кроме того, мэр уверен, что стиральный порошок виноват и в гибели рыбы в море. Он требует запретить производство порошка с высоким уровнем фосфатов, как это сделано во Франции.

Только тогда море снова станет прозрачным, — подытожил мэр Мариуполя.

Бойченко в будущем намерен пригласить в Мариуполь специалистов, которые изучат эрозию береговой линии.

В то же время местные экологические активисты неоднократно заявляли, что главными загрязнителями Мариуполя и Азовского моря являются металлургические комбинаты «Азовсталь» и ММК им. Ильича компании «Метинвест», которые принадлежат Ринату Ахметову.

В феврале 2018 года Бойченко заявил о невозможности полной реконструкции металлургических комбинатов и отметил, что доволен мерами, которые провели на «Азовстали», чтобы снизить влияние производства на экологию города.

В августе прошлого года «Ракурс» сообщал, что пляжи Мариуполя покрылись центнерами мертвого бычка.