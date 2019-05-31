Киев и Белград соединят летние авиарейсы. Фото: need4trips.com

https://racurs.ua/n122614-v-serbiu-iz-ukrainy-na-leto-zapustyat-dopolnitelnye-aviareysy.html

Ракурс

В Сербию из Украины дополнительные прямые авиарейсы запустила компания Air Serbia. Из сербского Белграда в украинскую столицу Киев ее самолеты будут летать в летний период — со 2 июня по 27 октября 2019 года.

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Рейсы будут осуществляться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям. Согласно онлайн-системе бронирования, вылеты из Киева планируются по вторникам и четвергам в 10.35, а из Белграда — в 7.00. В воскресенье из столицы Украины вылет намечен на 21.40, а из столицы Сербии — на 18.05.

Известно, что авиакомпания Air Serbia обслуживается в международном аэропорту «Борисполь».

В последнее время в наблюдается всеукраинская тенденция роста числа международных авиарейсов. С 2016 года были открыты 109 новых маршрутов. Возобновили работу 10 аэропортов. Украина получила сертификацию EASA — Евросоюз впервые сделал исключение для страны, которая не является членом ЕС.

За 2018 год в аэропортах Украины было обслужено 20,5 млн человек. Общий рост пассажиропотока страны составил 92%, а доля лоукостов за границу — 30%. Стоимость самого дешевого билета в Европу составила всего 5 евро.

Напомним, в июне стартуют новые авиарейсы из Запорожья в Болгарию. Из украинского областного центра на болгарский курорт можно будет вылететь по четвергам и воскресеньям.