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Ракурс
Петр Порошенко, фото: Wikimedia Commons

Порошенко избрали главой «Европейской солидарности»

31 мая 2019, 14:44
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Экс-президента Украины Петра Порошенко избрали главой обновленного «Блока Петра Порошенко» — партии «Европейская солидарность».

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Соответствующее решение сегодня поддержали делегаты съезда «Европейской солидарности», который проходит в Киеве в «Художественном арсенале», расположенном на улице Лаврской.

В ряды этой политсилы Порошенко вступил только 30 мая этого года, получив партийный билет № 52025.

Комментируя свое избрание председателем этой политсилы, Порошенко отметил, что хотя формально присоединился к партии только вчера, вместе с ней он был одной командой с 2014 года.

Ожидается, что на сегодняшнем съезде будут названы кандидаты в народные депутаты от партии для участия в нынешних выборах в Верховную Раду.

Напомним, за переименование партии на «Европейскую солидарность» делегаты съезда «Блока Петра Порошенко» проголосовали 24 мая, поддержав предложение, выдвинутое в тот же день во время форума общественной организации «Солидарное дело общин».

Источник: Ракурс


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