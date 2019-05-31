Петр Порошенко, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/n122609-partiya-poroshenko-evropeyskaya-solidarnost-provodit-sezd-v-kieve-translyaciya.html

Ракурс

Начался съезд обновленной партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность».

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Съезд проходит в Киеве в «Мистецком Арсенале» на улице Лаврской.

Ожидается, что на этом съезде партия определится с кандидатами в народные депутаты для участия во внеочередных парламентских выборах, запланированных на 31 июля.

Ранее СМИ стало известно, что руководителем избирательного штаба политсилы станет заместитель председателя фракции «Блока Петра Порошенко» Сергей Березенко. В то же время Березенко заявляет, что несмотря на руководство штабом, его фамилии в партийном списке кандидатов на парламентских выборах не будет. Уходить из политики он не планирует и сосредоточится на развитии партии.

Напомним, во время съезда 24 мая партия «Блок Петра Порошенко „Солидарность“» была переименована в «Европейскую солидарность». Таким образом делегаты съезда поддержали предложение, выдвинутое в тот же день во время форума общественной организации «Солидарное дело общин».