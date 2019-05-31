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Борьба с коррупцией: на взятке в 2 тыс. долл. поймали чиновника-коммунальщика горсовета Днепра. Фото: 4esnok.by

В Днепре на взятке погорел чиновник-коммунальщик городского совета (ФОТО)

31 мая 2019, 13:51
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На взятке задержан ведущий специалист коммунального предприятия Днепровского городского совета. Чиновник требовал 2 тыс. долл. от частного предпринимателя.

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Взятку должностному лицу бизнесмен передал, чтобы победить в конкурсе по аренде помещения для ведения предпринимательской деятельности, сообщает сегодня пресс-служба местной прокуратуры.

Еще в феврале, после соответствующего обращения предпринимателя, чиновник заявил, что для получения в аренду помещения, находящегося в распоряжении городского совета, ему нужно предоставить неправомерную выгоду в размере 2 тыс. долл.

В Днепре на взятке погорел чиновник-коммунальщик городского совета. Фото: прокуратура

Во время передачи денег 30 мая правоохранители задержали чиновника. Возбуждено уголовное производство согласно ч.3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Сейчас правонарушителю сообщено о подозрении, суд решает вопрос об избрании ему меры пресечения.

Источник: Ракурс


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