Борьба с коррупцией: на взятке в 2 тыс. долл. поймали чиновника-коммунальщика горсовета Днепра. Фото: 4esnok.by

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На взятке задержан ведущий специалист коммунального предприятия Днепровского городского совета. Чиновник требовал 2 тыс. долл. от частного предпринимателя.

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Взятку должностному лицу бизнесмен передал, чтобы победить в конкурсе по аренде помещения для ведения предпринимательской деятельности, сообщает сегодня пресс-служба местной прокуратуры.

Еще в феврале, после соответствующего обращения предпринимателя, чиновник заявил, что для получения в аренду помещения, находящегося в распоряжении городского совета, ему нужно предоставить неправомерную выгоду в размере 2 тыс. долл.

Во время передачи денег 30 мая правоохранители задержали чиновника. Возбуждено уголовное производство согласно ч.3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Сейчас правонарушителю сообщено о подозрении, суд решает вопрос об избрании ему меры пресечения.