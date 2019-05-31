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Борьба с коррупцией: на взятке за аренду земли в Одесской области поймали голову сельсовета. Фото: ua.112.ua

На взятке в 10 тыс. долл. за аренду земли поймали голову сельсовета в Одесской области (ФОТО)

31 мая 2019, 12:25
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На взятке поймали главу сельсовета Саратского района в Одесской области. Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой зафиксировала вымогательство чиновницей неправомерной выгоды в 10 тыс. долл.

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Глава сельсовета получила взятку от частного предпринимателя за принятие положительного решения по аренде им земли общей площадью полгектара с перспективой приватизации, сообщает сегодня пресс-служба СБУ.

Женщину схватили в момент передачи части неправомерной выгоды в размере 2 тыс. долл. Силовики провели обыски в кабинете председателя сельсовета и обнаружили там наличные средства в иностранной валюте, происхождение которой выясняется.

Возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Сейчас продолжается следствие. Также проверяется причастность других должностных лиц сельсовета к незаконной деятельности.

На взятке в 10 тыс. долл. за аренду земли поймали голову сельсовета в Одесской области. Фото: СБУ

На взятке в 10 тыс. долл. за аренду земли поймали голову сельсовета в Одесской области. Фото: СБУ

На взятке в 10 тыс. долл. за аренду земли поймали голову сельсовета в Одесской области. Фото: СБУ

Напомним, глава сельсовета в Тернопольской области пойдет под суд за получение 3,5 тыс. долл. взятки за аренду земли.

Источник: Ракурс


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