Теракт в Иерусалиме: палестинец с ножом напал на прохожих, есть раненые (ФОТО)

Полиция схватила мужчину, который устроил резню. Фото: Известия

https://racurs.ua/n122602-terakt-v-ierusalime-palestinec-s-nojom-napal-na-prohojih-est-ranenye-foto.html

Ракурс

В Иерусалиме террорист с ножом 31 мая напал на прохожих возле Дамасских ворот в Старом городе.

Loading...

В результате вооруженного инцидента пострадали два человека. Злоумышленник сумел ранить 50-летнего мужчину, которого с ранениями верхней части тела доставили в больницу. Врачи оценивают состояние раненого как критическое. Об этом сегодня сообщило издание «Новости Израиля».

Также нападающий сумел нанести ранения 16-летнему парню на лестнице синагоги «А-Хурва» и набросился с ножом на сотрудника полиции, но силовик сумел нейтрализовать террориста. Им оказался 19-летний палестинец.

В связи с окончанием Рамадана в Иерусалиме усилили наряды полиции.

Напомним, 28 мая на автобусной остановке рядом с железнодорожным вокзалом недалеко от Токио неизвестный устроил резню. Вооруженный двумя ножами злоумышленник напал на группу школьников. В результате два человека погибли, 16 получили травмы.