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Полиция схватила мужчину, который устроил резню. Фото: Известия

Теракт в Иерусалиме: палестинец с ножом напал на прохожих, есть раненые (ФОТО)

31 мая 2019, 12:17
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В Иерусалиме террорист с ножом 31 мая напал на прохожих возле Дамасских ворот в Старом городе.

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В результате вооруженного инцидента пострадали два человека. Злоумышленник сумел ранить 50-летнего мужчину, которого с ранениями верхней части тела доставили в больницу. Врачи оценивают состояние раненого как критическое. Об этом сегодня сообщило издание «Новости Израиля».

Также нападающий сумел нанести ранения 16-летнему парню на лестнице синагоги «А-Хурва» и набросился с ножом на сотрудника полиции, но силовик сумел нейтрализовать террориста. Им оказался 19-летний палестинец.

В связи с окончанием Рамадана в Иерусалиме усилили наряды полиции.

Теракт в Иерусалиме. Фото: Новости Израиля

Теракт в Иерусалиме. Фото: Новости Израиля

Напомним, 28 мая на автобусной остановке рядом с железнодорожным вокзалом недалеко от Токио неизвестный устроил резню. Вооруженный двумя ножами злоумышленник напал на группу школьников. В результате два человека погибли, 16 получили травмы.

Источник: Ракурс


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