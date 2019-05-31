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Поліція схопила чоловіка, який влаштував різанину. Фото: Известия

Теракт в Єрусалимі: палестинець із ножем напав на перехожих, є поранені (ФОТО)

31 тра 2019, 12:17
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В Єрусалимі терорист із ножем 31 травня напав на перехожих біля Дамаських воріт у Старому місті.

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Внаслідок збройного інциденту постраждали двоє цивільних. Зловмисник зумів поранити 50-річного чоловіка, якого із пораненнями верхньої частини тіла доправили до лікарні. Лікарі оцінюють стан пораненого як критичний. Про це сьогодні повідомило видання «Новини Ізраїлю».

Також нападник зумів завдати поранень 16-річному хлопцеві на сходах синагоги «А-Хурва» та накинувся з ножем на співробітника поліції, але силовик зумів нейтралізувати терориста. Їм виявився 19-річний палестинець.

У зв’язку з закінченням Рамадану в Єрусалимі посилили наряди поліції.

Теракт в Єрусалимі. Фото: Новини Ізраїлю

Теракт в Єрусалимі. Фото: Новини Ізраїлю

Нагадаємо, 28 травня на автобусній зупинці поряд із залізничним вокзалом недалеко від Токіо невідомий влаштував різанину. Озброєний двома ножами зловмисник напав на групу школярів. Внаслідок цього двоє осіб загинули, 16 дістали травми.

Джерело: Ракурс


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