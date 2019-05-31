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Заборона абортів: у США вже п'ять штатів законодавчо заборонили переривати вагітність. Фото: bbc.com

Закон про заборону абортів ухвалив п’ятий штат США

31 тра 2019, 12:00
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Закон про аборти у США ухвалили ще в одному штаті. Губернатор Луїзіани Джон Белл Едвардс підписав законопроект про те, що жінка не може робити аборту після шостого тижня вагітності, коли серце дитини вже б'ється.

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Документ про заборону абортів був підписаний напередодні, 30 травня. Він не передбачає виключень для вагітностей, що настали унаслідок інцесту або зґвалтування, повідомляє CNN.

Губернатор штату, підписуючи документ, назвав себе «демократом проти абортів». Він заявив, що таким чином піклується про маленьких дітей і надає більше можливостей для кожної дитини.

Закон про заборону абортів набуде чинності після того, як його схвалить федеральний апеляційний суд США.

Крім Луїзіани закони, що забороняють аборти, ухвалили у Кентуккі, Огайо, Джорджії та Алабамі. Але жоден із них поки що не набув чинності.

Тим часом голлівудські компанії почали заявляти про те, що не зніматимуть фільми у штатах, де ухвалено ці закони, і навіть мають намір переїхати в інше місце.

Як відомо, аборти у США легалізували у 1973 році за рішенням Верховного суду.


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