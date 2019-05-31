Співвласник «Кварталу» про Путіна: У нього імперські амбіції, але можна ж домовитися

Борис Шефір, фото: «Детектор медіа»

https://racurs.ua/ua/n122600-spivvlasnyk-kvartalu-pro-putina-u-nogo-imperski-ambiciyi-ale-mojna-j-domovytysya.html

Ракурс

Співвласник студії «Квартал 95» Борис Шефір вважає, що війна на сході України завершиться, якщо прибрати з керівництва країни людей, матеріально зацікавлених у її продовженні.

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Про це Шефір заявив в інтерв’ю виданню «Детектор медіа».

Ми їх прибрали, і я впевнений, що вона затихне, — наголошує співвласник «Кварталу».

Шефір переконаний, що з владою Росії, якщо «сильно захотіти», можна буде домовитися. Цю позицію він аргументує тим, що, на його думку, росіянам також не подобається воювати.

Ви думаєте, Путін — маніяк, який любить стріляти в живих людей? — наголошує Шефір. — Він розумна людина. Так, у нього імперські амбіції. Але можна ж домовитися.

Якщо ж домовитися не вдасться, зазначає співвласник «Кварталу», буде оголошена «справжя війна».

А то що це таке: однією рукою воюємо, а іншою рукою торгуємо? Дуже важливо бажання хоча б одного боку, інакше для миру немає перспектив, — вважає Шефір.

Варто додати, що заступник очільника Адміністрації президента України Вадим Пристайко вчора заявив, що в Зеленського не виключають можливості проведення телефонних переговорів із Путіним. Пристайко наголосив, що попередній президент України Петро Порошенко також проводив телефонні розмови з Путіним.

Нагадаємо, співвласник «Кварталу» вважає, що першим кроком до припинення війни стане скасування нещодавно прийнятого Верховною Радою мовного закону. На його думку, мовне питання розколює суспільство і його не варто піднімати під час війни. Також Шефір вважає встановлені законодавством квоти на українську мову надто великими.