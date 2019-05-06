У Зеленського повідомили, чи вийшов новий президент з бізнесу / Фото: hronika.info

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Бізнес-партнер Володимира Зеленського Сергій Шефір офіційно прокоментував вихід новообраного глави держави зі спільного бізнесу. За словами представника президентської команди, Зеленський «віддав комусь» свою частку.

«Він вийшов. Може там один-два підписи залишилися. Віддав комусь свою частку. Може мені, може Борису, я не пам’ятаю», — сказав Шефір в інтерв’ю виданню TheБабель.

За словами друга Зеленського, неважливо, кому президент віддав свою частку бізнесу, оскільки нового українського лідера «ніхто точно не підставлятиме».

«Він буде отримувати дивіденди від роялті, якісь бренди залишилися на ньому. У нас є домовленість, що ми повернемо його частку по завершенню п’яти років», — уточнив Шефір.

Також бізнес-партнер Зеленського зауважив, що у структурі доходів «Кварталу» найбільше грошей до 2014 року приносив бізнес, пов’язаний з Росією, а сьогодні — телебачення.

«Це „Плюси“, „Україна“, „Новий канал“… Які канали могли б нас прийняти? Багаті. Це канал „Україна“, швидше за все, ICTV чи „Новий“», — розповів Шефір.

Він додав, що на «Інтер» шоумени навряд чи повернулися б, оскільки досить конфліктно звідти пішли.

Нагадаємо, 4 травня стало відомо про намір провести інавгурацію Зеленського 19 травня. Згодом керівник Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович назвав вкрай невдалою обрану командою переможця президентських виборів дату інавгурації.