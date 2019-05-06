Скасовувати арешт активів Коломойського відмовився суд. Фото: Економічна правда

https://racurs.ua/ua/n121595-apelyaciynyy-sud-vidmovyv-nacbanku-u-znyatti-areshtiv-iz-aktyviv-kolomoyskogo.html

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Київський апеляційний суд відмовив Нацбанку у задоволенні апеляційної скарги щодо зняття арешту з активів компаній, пов’язаних з колишнім власником «ПриватБанку» Ігорем Коломойським.

Національний банк хотів зняти арешт, щоб конфіскувати та продати активи олігарха. Служителі Феміди вирішили зберегти арешт активів Коломойського, які були передані «ПриватБанку» в іпотеку/заставу для Національного банку як забезпечення боргів фінансової установи з рефінансування. Про це 6 травня повідомляє Finbalance.ua із посиланням на дані судового реєстру.

Раніше під арештом перебували майже 1,3 тис одиниць залізничного рухомого складу, зерновий термінал «Бориваж», завод «Біола», офісна будівля в Києві, яку орендує телевізійний канал «1+1», літак Boeing 767−300, ангар для обслуговування літаків, 34 земельні ділянки в Одеській області, а також численна нерухомість.

НБУ наполягав, щоб суд скасував арешт активів «ПриватБанку». Представники фінансового регулятора наполягали на цьому, оскільки Печерський райсуд Києва у 2017 році вже накладав арешт на те саме майно.

Як відомо, окружний адмінсуд Києва скасував націоналізацію «ПриватБанку».

Нагадаємо, в квітні Печерський райсуд Києва прийняв сторону бізнесмена Ігоря Коломойського у справі про погашення кредитів «ПриватБанку». У 2015 році Коломойський уклав з НБУ договори про погашення кредитів «ПриватБанку», а у 2017 розі направив до суду вимогу розірвати їх.