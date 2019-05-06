Отменять арест активов Коломойского суд отказался. Фото: Экономическая правда

https://racurs.ua/n121595-apellyacionnyy-sud-otkazal-nacbanku-v-snyatii-arestov-s-aktivov-kolomoyskogo.html

Ракурс

Киевский апелляционный суд отказал Нацбанку в удовлетворении апелляционной жалобы касательно снятия ареста с активов компаний, связанных с бывшим владельцем «ПриватБанка» Игорем Коломойским.

Национальный банк хотел снять арест, чтобы конфисковать и продать активы олигарха. Служители Фемиды решили сохранить арест активов Коломойского, которые были переданы «ПриватБанку» в ипотеку/залог для Национального банка как обеспечение долгов финансового учреждения по рефинансированию. Об этом 6 мая сообщает Finbalance.ua со ссылкой на данные судебного реестра.

Ранее под арестом находились почти 1,3 тыс единиц железнодорожного подвижного состава, зерновой терминал «Бориваж», завод «Биола», офисное здание в Киеве, которую арендует телевизионный канал «1+1», самолет Boeing 767−300, ангар для обслуживания самолетов, 34 земельных участка в Одесской области, а также многочисленная недвижимость.

НБУ настаивал, чтобы суд отменил арест активов «ПриватБанка». Представители финансового регулятора настаивали на этом, поскольку Печерский райсуд Киева в 2017 году уже накладывал арест на то же имущество.

Как известно, окружной админсуд Киева отменил национализацию «ПриватБанка».

Напомним, в апреле Печерский райсуд Киева принял сторону бизнесмена Игоря Коломойского по делу о погашении кредитов «ПриватБанка». В 2015 году Коломойский заключил с НБУ договоры о погашении кредитов «ПриватБанка», а в 2017 году направил в суд требование расторгнуть их.