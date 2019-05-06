СБУ блокировала деятельность международной группировки наркоторговцев, фото: ATR

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В Киеве Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала деятельность международной группировки наркоторговцев, которая полученные от незаконной деятельности средства направляла на финансирование одной из террористических организаций, действующих на Ближнем Востоке.

В состав преступной группы, которая специализировалась на изготовлении и сбыте наркотических средств и психотропных веществ, входили граждане Украины и жители одной из стран Ближнего Востока, сообщает пресс-центр СБУ.

Изготовление наркотиков злоумышленники осуществляли по месту жительства, а «товар» сбывали на территории Киева, Киевской, Черкасской и Кировоградской областей.

Во время обысков правоохранители изъяли 65 кг марихуаны, 15 кг семян конопли и психотропные вещества. Кроме того, обнаружено незарегистрированное оружие, а также банковские карточки, которые использовались для осуществления противоправной деятельности.

11-ти лицам объявлено подозрение по ч. 2 и 3 ст. 297 Уголовного кодекса (незаконное производство, хранение и сбыт наркотиков и психотропных веществ). За соответствующее правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12-ти лет с конфискацией имущества.

Сейчас задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия с целью установления других членов группировки.

Напомним, в марте генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщал о разоблачении в Украине масштабной сети наркоторговли.