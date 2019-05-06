СБУ блокувала діяльність міжнародного угруповання наркоторговців, фото: ATR

https://racurs.ua/ua/n121594-u-kyievi-sbu-blokuvala-diyalnist-mijnarodnogo-ugrupovannya-kotre-finansuvalo-blyzkoshidnyh.html

Ракурс

У Києві Служба безпеки України (СБУ) блокувала діяльність міжнародного угруповання наркоторговців, котре отримані від незаконної діяльності кошти спрямовувало на фінансування однієї з терористичних організацій, що діють на Близькому Сході.

До складу злочинної групи, котра спеціалізувалася на виготовленні та збуті наркотичних засобів і психотропних речовин, входили громадяни України та мешканці однієї з країн Близького Сходу, повідомляє прес-центр СБУ.

Виготовлення наркотиків зловмисники здійснювали за місцем свого проживання, а «товар» збували на території Києва, Київської, Черкаської та Кіровоградської областей.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 65 кг канабісу, 15 кг насіння коноплі та психотропні речовини. Крім того, виявлено незареєстровану зброю, а також банківські картки, котрі використовувалися для здійснення протиправної діяльності.

11-ти особам оголошено підозру за ч. 2 і 3 ст. 297 Кримінального кодексу (незаконне виробництво, зберігання та збут наркотиків і психотропних речовин). За відповідне правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12-ти років з конфіскацією майна.

Наразі затриманим обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії з метою встановлення інших членів угруповання.

Нагадаємо, в березні генпрокурор України Юрій Луценко повідомляв про викриття в Україні масштабної мережі наркоторгівлі.