Конкурс на посади голів Міноборони, СБУ, МЗС може включати голосування в соцмережах — представник Зеленського / Фото: censor.net

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Ракурс

Бізнес-партнер і кращий друг Володимира Зеленського Сергій Шефір розповів, яким чином команда новообраного президента планує підбирати кандидатів на посади глав Генеральної прокуратури, Служби безпеки, Міністерства закордонних справ та Міноборони.

«Що ми можемо зробити зараз? Поміняти губернаторів, призначити заступників, МЗС, Генштаб — і все. Ось зараз ці кандидатури розглядаються, проходять інформаційну безпеку», — сказав Шефір в інтерв’ю виданню TheБабель.

За його словами, відбором займається команда Зеленського. Шефір додав, що наразі вони аналізують резюме, стадії співбесід ще не було. Окрім цього, представник команди нового очільника держави розповів про систему відбору кандидатів, яку запропонував екс-міністр фінансів Олександр Данилюк.

«Це своєрідна приймальна комісія. У неї можна включити пару людей із „ЗеКоманди“, двох шанованих у країні технократів і один голос від народу. Народний вибір можна робити шляхом голосування в соцмережах. Ось ця комісія може розглядати кандидатури, коли коло звузять до п’ятьох осіб», — зазначив Шефір.

Він також додав, що остаточні кадрові рішення ухвалюватиме сам Зеленський.

Окрім цього, Шефір приязно відгукнувся про очільника МВС Арсена Авакова.

Нагадаємо, 4 травня стало відомо про намір провести інавгурацію Зеленського 19 травня. Згодом керівник Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович назвав вкрай невдалою обрану командою переможця президентських виборів дату інавгурації.