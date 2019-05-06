Конкурс на должности глав Минобороны, СБУ, МИД может включать голосование в соцсетях

https://racurs.ua/n121593-predstavitel-zelenskogo-o-konkurse-v-minoborony-sbu-mid-ne-isklucheno-narodnoe-golosovanie.html

Ракурс

Бизнес-партнер и лучший друг Владимира Зеленского Сергей Шефир рассказал, каким образом команда новоизбранного президента планирует подбирать кандидатов на должности глав Генеральной прокуратуры, Службы безопасности, Министерства иностранных дел и Минобороны.

«Что мы можем сделать сейчас? Поменять губернаторов, назначить заместителей, МИД, Генштаб — и все. Вот сейчас эти кандидатуры рассматриваются, проходят проверку информбезопасности «, — сказал Шефир в интервью изданию TheБабель.

По его словам, отбором занимается команда Зеленского. Шефир добавил, что сейчас они анализируют резюме, стадии собеседований еще не было. Кроме этого, представитель команды нового главы государства рассказал о системе отбора кандидатов, которую предложил экс-министр финансов Александр Данилюк.

«Это своеобразная приемная комиссия. В нее можно включить пару людей «ЗеКоманды», двух уважаемых в стране технократов и один голос от народа. Народный выбор можно делать путем голосования в соцсетях. Вот эта комиссия может рассматривать кандидатуры, когда круг сузят до пяти человек», — отметил Шефир.

Он также добавил, что окончательные кадровые решения будет принимать сам Зеленский.

Кроме этого, Шефир дружелюбно отозвался о главе МВД Арсене Авакове.

Напомним, 4 мая стало известно о намерении провести инаугурацию Зеленского 19 мая. Впоследствии глава Института национальной памяти Владимир Вятрович назвал крайне неудачной выбранную командой победителя президентских выборов дату инаугурации.