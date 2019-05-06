Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Конкурс на должности глав Минобороны, СБУ, МИД может включать голосование в соцсетях

Представитель Зеленского о конкурсе в Минобороны, СБУ, МИД: Не исключено народное голосование в соцсетях

6 мая 2019, 12:50
999

Бизнес-партнер и лучший друг Владимира Зеленского Сергей Шефир рассказал, каким образом команда новоизбранного президента планирует подбирать кандидатов на должности глав Генеральной прокуратуры, Службы безопасности, Министерства иностранных дел и Минобороны.

«Что мы можем сделать сейчас? Поменять губернаторов, назначить заместителей, МИД, Генштаб — и все. Вот сейчас эти кандидатуры рассматриваются, проходят проверку информбезопасности «, — сказал Шефир в интервью изданию TheБабель.

По его словам, отбором занимается команда Зеленского. Шефир добавил, что сейчас они анализируют резюме, стадии собеседований еще не было. Кроме этого, представитель команды нового главы государства рассказал о системе отбора кандидатов, которую предложил экс-министр финансов Александр Данилюк.

«Это своеобразная приемная комиссия. В нее можно включить пару людей «ЗеКоманды», двух уважаемых в стране технократов и один голос от народа. Народный выбор можно делать путем голосования в соцсетях. Вот эта комиссия может рассматривать кандидатуры, когда круг сузят до пяти человек», — отметил Шефир.

Он также добавил, что окончательные кадровые решения будет принимать сам Зеленский.

Кроме этого, Шефир дружелюбно отозвался о главе МВД Арсене Авакове.

Напомним, 4 мая стало известно о намерении провести инаугурацию Зеленского 19 мая. Впоследствии глава Института национальной памяти Владимир Вятрович назвал крайне неудачной выбранную командой победителя президентских выборов дату инаугурации.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Последние публикации

Показать больше
Новости партнеров
Загрузка...