Взрыв произошел в БЦ «Арена Сити» в Киеве. Фото: Информатор

https://racurs.ua/n121592-v-centre-kieva-progremel-vzryv-na-territorii-biznes-centra-foto-video.html

Ракурс

Взрыв прогремел в бизнес-центре «Арена Сити» со стороны PinchukArtCentre, который находится по адресу улица Бассейная, 2а.

Инцидент произошел 6 мая около 11.20. По словам очевидцев, неизвестный положил в арке какие-то вещи, поджег их и скрылся. После этого прогремел взрыв и территорию заполнил едкий дым. На месте взрыва лежали обгоревшие личные вещи, в частности, дезодорант, сумка, очки, перчатки и прочее. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сегодня сообщает «Информатор».

Пожар после взрыва потушили работники бизнес-центра. Впоследствии на место происшествия прибыли сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, огородили территорию. Детали происшествия устанавливаются.

По словам работников БЦ, камеры наружного видеонаблюдения показали, что поджигателем была женщина в красной куртке. Она бросила на землю вещи, разлила на их какое-то вещество и подожгла. Правоохранители выяснят, что стало причиной взрыва.

Напомним, сегодня в Харькове вспыхнул масштабный пожар в одноэтажном складском здании. Пожар охватил почти весь склад, в котором хранились мебель и их элементы, а также шесть единиц колесной техники.