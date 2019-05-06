Сергей Шевчук, фото: «Радио Свобода»

https://racurs.ua/n121591-glava-konstitucionnogo-suda-mojet-poteryat-rabotu-smi.html

Ракурс

Главу Конституционного суда Украины (КСУ) Сергей Шевчук 14 мая может потерять работу. В этот день предстоит спецзаседание суда, на котором будет рассмотрен вывод Постоянной комиссии по вопросам регламента и этики относительного главы КСУ.

О намерении судей КСУ уволить Шевчука журналистам издания Bihus.info стало известно от информированных источников.

Отмечается, что Шевчук может потерять не только должность главы КСУ, но и должность судьи Конституционного суда.

Причиной этого источники называют системные нарушения, совершенные председателем КСУ, которые комиссия считает достаточными основаниями для увольнения Шевчука.

По информации источников, в заключении комиссии указано, что Шевчук допустил нарушение Конституции и законов, в частности «издание незаконных распоряжений, политизацию деятельности КСУ и его главы, игнорирование прав судей, нарушение конституционных гарантий».

В то же время на сайте КСУ в настоящее время нет заявления ни о заключении комиссии, ни о специальном заседании суда. Однако недавно появилось совместное заявление собрания судей Конституционного суда, поддержанное 12-ю из 18-ти членов КСУ, относительно того, что даже досрочное увольнений главы КСУ не может сорвать инаугурацию новоизбранного президента Украины.

Напомним, недавно представитель команды новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что КСУ в настоящее время не выполняет своих функций. По его словам, команда Зеленского намерена заставить суд работать.