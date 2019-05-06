Сергій Шевчук, фото: «Радіо Свобода»

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Ракурс

Голова Конституційного суду України (КСУ) Сергій Шевчук 14 травня може втратити роботу. У цей день має відбутися спецзасідання суду, на котрому розглядатимуть висновок Постійної комісії з питань регламенту та етики щодо очільника КСУ.

Про намір суддів КСУ звільнити Шевчука журналістам видання Bihus.info стало відомо від інформованих джерел.

Зазначається, що Шевчук може втратити не лише посаду очільника КСУ, а й посаду судді Конституційного суду.

Причиною цього джерела називають системні порушення, вчинені головою КСУ, які комісія вважає достатніми підставами для звільнення Шевчука.

За інформацією джерел, у висновку комісії вказано, що Шевчук допустив порушення Конституції та законів, зокрема «видання незаконних розпоряджень, політизації діяльності КСУ та його голови, ігнорування прав суддів, порушення конституційних гарантій».

Водночас на сайті КСУ наразі немає заяви ні про висновок комісії, ні про спеціальне засідання суду. Проте нещодавно з’явилася спільна заява зборів суддів Конституційного суду, підтримана 12-ма з 18-ти членів КСУ, щодо того, що навіть дострокове звільнення голови КСУ не може зірвати інавгурацію новообраного президента України.

Нагадаємо, нещодавно представник команди новообраного президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан заявив, що КСУ наразі не виконує своїх функцій. За його словами, команда Зеленського має намір змусити суд працювати.