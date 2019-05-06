Вибух стався у БЦ «Арена Сіті» в Києві. Фото: Інформатор

https://racurs.ua/ua/n121592-u-centri-kyieva-progrymiv-vybuh-na-terytoriyi-biznes-centru-foto-video.html

Ракурс

Вибух прогримів у бізнес-центрі «Арена Сіті» з боку PinchukArtCentre, що знаходиться за адресою вулиця Басейна, 2а.

Інцидент стався 6 травня близько 11.20. За словами очевидців, невідомий поклав в арці якісь речі, підпалив їх та втік. Після цього пролунав вибух і територію заповнив їдкий дим. На місці вибуху лежали обгорілі особисті речі, зокрема, дезодорант, сумка, окуляри, рукавички та інше. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Про це сьогодні повідомляє «Інформатор».

Пожежу після вибуху загасили працівники бізнес-центру. Згодом на місце події прибули співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, огородили територію. Деталі події встановлюються.

За словами працівників БЦ, камери зовнішнього відеоспостереження показали, що палієм була жінка в червоній куртці. Вона кинула на землю речі, розлила на їх якусь речовину та підпалила. Правоохоронці з’ясують, що стало причиною вибуху.

Нагадаємо, сьогодні в Харкові спалахнула масштабна пожежа в одноповерховій складській будівлі. Пожежа охопила майже весь склад, в котрому зберігались меблі та їхні елементи, а також шість одиниць колісної техніки.