У Зеленского сообщили, вышел ли новый президент из бизнеса / Фото: hronika.info

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Бизнес-партнер Владимира Зеленского Сергей Шефир официально прокомментировал выход нового главы государства из совместного бизнеса. По словам представителя президентской команды, Зеленский «отдал кому-то» свою долю.

«Он вышел. Может там одна-две подписи остались. Отдал кому-то свою долю. Может мне, может Борису, я не помню», — сказал Шефир в интервью изданию TheБабель.

По словам друга Зеленского, неважно, кому президент отдал свою долю бизнеса, поскольку нового украинского лидера «никто точно не будет подставлять».

«Он будет получать дивиденды от роялти, какие-то бренды остались на нем. У нас есть договоренность, что мы вернем его долю по завершению пяти лет», — уточнил Шефир.

Также бизнес-партнер Зеленского отметил, что в структуре доходов «Квартала» больше денег до 2014 года приносил бизнес, связанный с Россией, а сегодня — телевидение.

«Это „Плюсы“, „Украина“, „Новый канал“… Какие каналы могли бы нас принять? Богатые. Это канал „Украина“, скорее всего, ICTV или „Новый“», — рассказал Шефир.

Он добавил, что на «Интер» шоумены вряд ли смогут вернуться, поскольку достаточно конфликтно оттуда ушли.

Напомним, 4 мая стало известно о намерении провести инаугурацию Зеленского 19 мая. Впоследствии глава Института национальной памяти Владимир Вятрович назвал крайне неудачной выбранную командой победителя президентских выборов дату инаугурации.